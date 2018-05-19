Фото: tiwtter.com

Фильм "Лето" российского режиссера Кирилла Серебренникова выиграл один из призов 71-го Каннского кинофестиваля. Об этом пишет RT.

Отмечается, что картина получила награду за лучший саундтрек.

Сообщение об этом опубликовали компания Bac Films и фронтмен группы "Звери" Роман Билык (Рома Зверь). На одном из снимков музыкант держит награду фестиваля вместе с коллегой по коллективу Германом Осиповым.

Лента Серебренникова рассказывает о жизни рок-музыкантов в Советском Союзе. Картина сделана в черно-белом формате, роль Виктора Цоя исполнил корейский актер Тео Ю, Билык перевоплотился в Майка Науменко, а роль жены фронтмена группы "Зоопарк" досталась Ирине Старшенбаум.