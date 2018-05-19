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Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак назвал три варианта "возвращения" Донбасса под контроль Киева. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Обозреватель".

По словам Грымчак первый вариант быстрого достижения мира подразумевает, что нужно сдаться. "Быстро распустить армию — и будет мир и покой, но ненадолго", — цитирует его слова агентство.

Политик отметил, что также есть военный сценарий, однако он "маловероятен по многим причинам".

Оптимальным вариантом Грымчак назвал ввод миротворцев с последующей передачей региона под контроль Киева.

Ранее замминистра заявлял, что армия Украины может "вернуть" территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР за две недели, отметив, что подобный сценарий кажется "наименее вероятным".

Приоритетным, по мнению политика, является "хорватский" сценарий, который подразумевает введение в Донбасс миротворческой миссии и вывод оттуда "иностранных войск". Таковыми в Киеве, вероятно, считают российские вооруженные силы — власти Украины все время заявляют об их присутствии в регионе, не приводя при этом убедительных доказательств, пишет агентство.

Напомним, военная операция против самопровозглашенных республик была инициирована в апреле 2014 года. Согласно информации ООН, жертвами конфликта стали свыше десяти тысяч человек.