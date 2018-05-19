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Семиградусные морозы, мокрый снег и дождь прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 20 мая. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Так, ночью в крае температура воздуха опустится до -2...-7 градусов, в отдельных районах будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега, ожидаются гололедные явления, в утренние часы местами туман. Днем столбик термометра поднимется до +11...+16 градусов, осадков не будет.

Ветер будет дуть северо-западный. В темное время суток его скорость составит 8-13 метров в секунду, ожидается усиление до 15-20 метров. Днем направление сменится на юго-западное, скорость составит от 5 до 10 метров с усилением до 15 м/с.

В Барнауле ночью похолодает до -2...-4. В начале ночи возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом днем горожан ожидает от 12 до 14 градусов тепла, без осадков.

В краевой столице ветер будет дуть в ночное время северо-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров, а днем — юго-западный, 5-10 м/с.