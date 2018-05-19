Суббота, 19 Май, 18:59

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,94
€ 73,18
495218
3°
Обь
457см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Дождь, снег и похолодание до -7 ждут жителей Алтайского края 20 мая

, ИА "Амител"
При этом днем температурный максимум составит +16 градусов

Фото: inhabitat.com

Семиградусные морозы, мокрый снег и дождь прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 20 мая. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Так, ночью в крае температура воздуха опустится до -2...-7 градусов, в отдельных районах будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега, ожидаются гололедные явления, в утренние часы местами туман. Днем столбик термометра поднимется до +11...+16 градусов, осадков не будет.

Ветер будет дуть северо-западный. В темное время суток его скорость составит 8-13 метров в секунду, ожидается усиление до 15-20 метров. Днем направление сменится на юго-западное, скорость составит от 5 до 10 метров с усилением до 15 м/с.

В Барнауле ночью похолодает до -2...-4. В начале ночи возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом днем горожан ожидает от 12 до 14 градусов тепла, без осадков.

В краевой столице ветер будет дуть в ночное время северо-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров, а днем — юго-западный, 5-10 м/с.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
18:39
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл началась в Виндзоре 0
18:13
Дождь, снег и похолодание до -7 ждут жителей Алтайского края 20 мая 0
17:42
На Украине рассказали о "трех вариантах" возвращения Донбасса 1
17:14
Саундтрек к фильму Серебренникова "Лето" выиграл приз Каннского фестиваля 0
16:51
Мужчина прыгнул на рельсы в петербургском метро 0
16:14
Порошенко рассказал о планах на Крымский мост 5
15:51
Шарапова считает, что ее карьера находится в завершающей стадии 1
15:20
В Барнауле кусок асфальта ушел под землю 7
14:39
СМИ: на борту разбившегося на Кубе самолета находилось 110 человек 0
14:16
У самолета компании "Победа" отказал двигатель во время полета 9
13:42
Летний беговой сезон открыли в Алтайском крае 3
13:13
Водитель легковушки впал в кому и врезался в автобус в Алтайском крае 0
12:44
Школьник в Горном Алтае украл велосипеды на сумму 55 тысяч рублей 2
12:14
В Барнауле два автомобиля слетели в кювет в разное время 5
11:44
СМИ: американские бомбардировщики изменили полет после угроз КНДР 5
11:13
Шведские СМИ: вторжение в Россию станет кошмаром для захватчика 19
10:41
Снег выпал 19 мая в Алтайском крае и соседних регионах 15
10:14
Порошенко назвал украинцев лучшей нацией в мире 19
09:43
Интернет-мошенники украли у жительницы Барнаула 7 тысяч рублей 0
09:28
Стрельба произошла на выпускном вечере в американской школе 0
09:04
Как кинологи в Алтайском крае отрабатывают побег из колоний 0
08:39
Немецкие власти потребовали отозвать около 60 тысяч автомобилей Porsche 0
08:26
Власти Кубы объявили национальный траур по жертвам авиакатастрофы 0
08:06
Как провести выходные и куда сходить барнаульцам 19 и 20 мая 2
07:50
Двухуровневую квартиру с 5 кондиционерами продают в Барнауле за 12,5 млн 9
07:45
Ежедневник: праздник женщины, которая хорошеет с возрастом и День пионерии 1
07:34
"Всегда готов!": барнаульцы о пионерском детстве и романтике единства 2
07:22
Нужно уметь видеть и понимать боль пациентов: хирург-онколог о своей работе 10
07:15
Минздрав: информационные системы Диагностического центра в безопасности 1
07:03
Сколько заработали главные чиновники правительства Алтайского края 8
06:48
Дикий ангел: лучшие фотографии Наталии Орейро 6
06:32
Ностальгические фото советских пионеров 9
06:23
"Ночь музеев – 2018": программа, маршруты и цены – рассказываем обо всем 1
06:14
Снежный май: выходные в Алтайском крае начались в режиме шторма 0
06:01
20 фонтанов будут работать летом 2018 года в Барнауле 2
05:37
Путин выразил соболезнования родным и близким погибшим на Кубе 0
04:37
Депутата, ударившего ребенка, временно исключат из "Единой России" 4
03:01
СМИ сообщают о выживших в катастрофе Boeing 737 на Кубе 0
02:01
Видео с места крушения Boeing 737 на Кубе появилось в Сети 0
01:51
Пассажирский Boeing 737 разбился на Кубе 0
00:13
Ученые предрекают эпидемию, от которой не будет спасения 0
23:47
Число погибших при стрельбе в техасской школе возросло до десяти 0
23:29
Школьница выстрелила шаром для боулинга с камерой из прадедовской пушки 0
23:18
Робот выругался матом при министре юстиции на мероприятии в Петербурге 1
22:50
Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину 2
22:36
Прорыв плотины в Колумбии попал на видео 0
22:19
Пранкеры разыграли журналиста, предложившего взорвать Крымский мост 3
21:46
Медведев оговорился при представлении Шойгу министром обороны 8
21:26
Путин о задержании главы РИА Новости Украина: "Я такого давно не видел" 0
21:02
Цены на гречку рекордно упали в России 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.