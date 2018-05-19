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Глава российского МИД РФ Сергей Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу из-за мероприятий по линии сформированного правительства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российское внешнеполитическое ведомство. Россия на встрече глав G20 будет представлена на уровне замминистра.

"В связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства визиты министра иностранных дел в Аргентину и на Кубу в запланированные дни не состоятся. На заседании "двадцатки" в Буэнос-Айресе Россия будет представлена на уровне заместителя министра", — цитирует агентство сообщение.

Напомним, накануне, 18 мая, российский премьер Дмитрий Медведев представил главе государства Владимиру Путину кандидатуры в новый кабмин, которые президент поддержал. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сообщила, что первое заседание нового кабмина пройдет в начале следующей недели до открытия Петербургского международного экономического форума 24 мая.

Ранее посол Аргентины в России Рикардо Лагорио сообщил агентству, что Лавров на полях СМИД "большой двадцатки" в Аргентине собирался встретиться с президентом страны Маурисио Макри и главой МИД страны Хорхе Фори.

Начальник пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что Госсекретарь США Майкл Помпео не будет участвовать в совещании глав МИД G20, добавляет агентство. Вместо него на международную встречу поедет первый заместитель госсекретаря Штатов Джон Салливан.