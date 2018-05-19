Суббота, 19 Май, 20:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,94
€ 73,18
499983
3°
Обь
457см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Российский МИД сообщил об отмене визитов Лаврова в Аргентину и на Кубу

, ИА "Амител"
Россия на встрече глав МИД G20 в Буэнос-Айресе будет представлена на уровне замминистра

Фото: fishki.net

Глава российского МИД РФ Сергей Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу из-за мероприятий по линии сформированного правительства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российское внешнеполитическое ведомство. Россия на встрече глав G20 будет представлена на уровне замминистра.

"В связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства визиты министра иностранных дел в Аргентину и на Кубу в запланированные дни не состоятся. На заседании "двадцатки" в Буэнос-Айресе Россия будет представлена на уровне заместителя министра", — цитирует агентство сообщение.

Напомним, накануне, 18 мая, российский премьер Дмитрий Медведев представил главе государства Владимиру Путину кандидатуры в новый кабмин, которые президент поддержал. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сообщила, что первое заседание нового кабмина пройдет в начале следующей недели до открытия Петербургского международного экономического форума 24 мая.

Ранее посол Аргентины в России Рикардо Лагорио сообщил агентству, что Лавров на полях СМИД "большой двадцатки" в Аргентине собирался встретиться с президентом страны Маурисио Макри и главой МИД страны Хорхе Фори.

Начальник пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что Госсекретарь США Майкл Помпео не будет участвовать в совещании глав МИД G20, добавляет агентство. Вместо него на международную встречу поедет первый заместитель госсекретаря Штатов Джон Салливан.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
20:03
Принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой 0
19:38
"Если РФ хочет выйти в финал": Бузова готова поехать на "Евровидение-2019" 4
19:03
Российский МИД сообщил об отмене визитов Лаврова в Аргентину и на Кубу 0
18:39
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл началась в Виндзоре 2
18:13
Дождь, снег и похолодание до -7 ждут жителей Алтайского края 20 мая 3
17:42
На Украине рассказали о "трех вариантах" возвращения Донбасса 7
17:14
Саундтрек к фильму Серебренникова "Лето" выиграл приз Каннского фестиваля 1
16:51
Мужчина прыгнул на рельсы в петербургском метро 0
16:14
Порошенко рассказал о планах на Крымский мост 8
15:51
Шарапова считает, что ее карьера находится в завершающей стадии 1
15:20
В Барнауле кусок асфальта ушел под землю 7
14:39
СМИ: на борту разбившегося на Кубе самолета находилось 110 человек 1
14:16
У самолета компании "Победа" отказал двигатель во время полета 11
13:42
Летний беговой сезон открыли в Алтайском крае 3
13:13
Водитель легковушки впал в кому и врезался в автобус в Алтайском крае 0
12:44
Школьник в Горном Алтае украл велосипеды на сумму 55 тысяч рублей 3
12:14
В Барнауле два автомобиля слетели в кювет в разное время 5
11:44
СМИ: американские бомбардировщики изменили полет после угроз КНДР 5
11:13
Шведские СМИ: вторжение в Россию станет кошмаром для захватчика 19
10:41
Снег выпал 19 мая в Алтайском крае и соседних регионах 16
10:14
Порошенко назвал украинцев лучшей нацией в мире 19
09:43
Интернет-мошенники украли у жительницы Барнаула 7 тысяч рублей 0
09:28
Стрельба произошла на выпускном вечере в американской школе 0
09:04
Как кинологи в Алтайском крае отрабатывают побег из колоний 0
08:39
Немецкие власти потребовали отозвать около 60 тысяч автомобилей Porsche 0
08:26
Власти Кубы объявили национальный траур по жертвам авиакатастрофы 0
08:06
Как провести выходные и куда сходить барнаульцам 19 и 20 мая 2
07:50
Двухуровневую квартиру с 5 кондиционерами продают в Барнауле за 12,5 млн 9
07:45
Ежедневник: праздник женщины, которая хорошеет с возрастом и День пионерии 1
07:34
"Всегда готов!": барнаульцы о пионерском детстве и романтике единства 2
07:22
Нужно уметь видеть и понимать боль пациентов: хирург-онколог о своей работе 10
07:15
Минздрав: информационные системы Диагностического центра в безопасности 1
07:03
Сколько заработали главные чиновники правительства Алтайского края 8
06:48
Дикий ангел: лучшие фотографии Наталии Орейро 7
06:32
Ностальгические фото советских пионеров 10
06:23
"Ночь музеев – 2018": программа, маршруты и цены – рассказываем обо всем 1
06:14
Снежный май: выходные в Алтайском крае начались в режиме шторма 0
06:01
20 фонтанов будут работать летом 2018 года в Барнауле 2
05:37
Путин выразил соболезнования родным и близким погибшим на Кубе 0
04:37
Депутата, ударившего ребенка, временно исключат из "Единой России" 4
03:01
СМИ сообщают о выживших в катастрофе Boeing 737 на Кубе 0
02:01
Видео с места крушения Boeing 737 на Кубе появилось в Сети 0
01:51
Пассажирский Boeing 737 разбился на Кубе 0
00:13
Ученые предрекают эпидемию, от которой не будет спасения 0
23:47
Число погибших при стрельбе в техасской школе возросло до десяти 0
23:29
Школьница выстрелила шаром для боулинга с камерой из прадедовской пушки 0
23:18
Робот выругался матом при министре юстиции на мероприятии в Петербурге 1
22:50
Путин назвал условие сохранения транзита газа через Украину 2
22:36
Прорыв плотины в Колумбии попал на видео 0
22:19
Пранкеры разыграли журналиста, предложившего взорвать Крымский мост 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.