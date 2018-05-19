Фото: peopletalk.ru
Телеведущая и певица Ольга Бузова предложила свою кандидатуру на участие от России в "Евровидении" в 2019 году. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на "Пятый канал".
"Если Россия в будущем 2019 году реально хочет выйти в финал, то позвольте это сделать мне", — цитирует издание слова исполнительницы.
Также звезда "Дом-2" раскритиковала выступление россиянки Юлии Самойловой на песенном конкурсе в португальском Лиссабоне. По словам Бузовой, у исполнительницы не было достаточно опыта "для такого масштабного мероприятия". Также она посоветовала Самойловой набраться уверенности.
Напомним, россиянка не смогла пробиться в финал после выступления 10 мая с песней I Won’t Break. Позднее девушка призналась, что решение телезрителей считает справедливым.
Победительницей "Евровидения-2018" стала певица Нетта из Израиля с песней Toy. В тройку лидеров также вошли представительница Кипра Элени Фурейра и певец из Австрии Сезар Сампсон.
Комментарии
Можно меня тоже позвать, я буду на подпевках?
С такими заявлениями ей у Петросяна выступать, аплодисменты срывать.
Не получится. Выбирают не талант и любовь людей, а нужность момента и свою т.н. особенность в мире. Правда, никем не востребованной и не понятной.
Не получится. Выбирают не талант и любовь людей, а нужность момента и свою т.н. особенность в мире. Правда, никем не востребованной и не понятной
И чем особенным Витя Белан запомнился? Это конкурс шоу, что Самойлова, что Бузова - ну лично мне неинтересно за инвалидами наблюдать. Из выступлений запомнились Лорди, Шерифович и здобшиздуб. Надо посылать кого-то типа группировки Ленинград каждый год и не париться по результату.