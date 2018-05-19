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В часовне Святого Георгия при Виндзорском замке (Великобритания) началась церемония венчания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, пишет RT.

Отмечается, что первым к часовне, где собралось порядка 600 гостей, прибыл принц Гарии в сопровождении принца Уильяма, который является шафером. Машина невесты подъехала в 14:00 по московскому времени. Маркл к алтарю поведет отец жениха — принц Чарльз.

Life добавляет, что примерно в это же время в замок прибыли британская королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Последний выглядит бодро, несмотря на то, что в минувшем месяце перенес операцию.

Также сообщается, что в субботу, 19 мая, королева Британии пожаловала принцу Гарри и Меган Маркл титулы герцога и герцогини Суссекских.