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Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с аварийной посадкой самолета Boeing в московском Внуково. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что пассажирский самолет компании "Победа", летевший по маршруту Москва — Астрахань, вернулся в столичный аэропорт из-за отказа правого двигателя.

"Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", — отметили в пресс-службе.

Напомним, инцидент произошел утром в субботу, 19 мая. Сообщалось, что судну пришлось развернуться в небе над Волгоградской областью.