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Популярный российский певец Григорий Лепс проходит обследование в больнице, но его здоровью ничего не угрожает. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря артиста Наталью Мостакову.

При этом ранее СМИ сообщили, что певца госпитализировали с переломами ребер.

"С Григорием Викторовичем все в порядке. Он находится в больнице на обследовании. Состояние артиста не представляет никаких угроз или опасений", — заявила пресс-секретарь Лепса, отказав подтвердить или опровергнуть информацию о переломе.

Подчеркивается, что ближайшее выступление певца запланировано на 21 мая в столице Узбекистана Ташкенте.

Позднее актер и шоумен Дмитрий Нагиев рассказал Пятому каналу о состоянии Лепса, который был доставлен в больницу. По словам актера, сначала певец не отвечал на звонки, а затем перезвонил сам. Также Нагиев подтвердил информацию о переломе.

"Он упал, сломал ребра. Сейчас, в общем, разговаривает, все нормально", — цитирует его слова РИА Новости.

Нагиев рассказал, что в ходе телефонного разговора Лепс пошутил, что у него наконец-то появилось свободное время, чтобы "полежать, подумать". Также актер подчеркнул, что не знает причину падения артиста.

"Жив, разговаривает и даже шутит", — заключил Нагиев.