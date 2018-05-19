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Пьяный 51-летний пассажир, нецензурно выражающийся, устроил дебош на борту рейса Санкт-Петербург — Астана. Инцидент произошел в аэропорту Пулково, пишет Life, ссылаясь на представителя МВД Ирину Волк.

Отмечается, что мужчина начал вести себя агрессивно перед взлетом: он отказался садиться в кресло, громко ругался, грубил экипажу и мешал другим пассажирам.

После этого на место прибыли полицейские, чтобы перевести дебошира в дежурную часть. Во время этого мужчина махал руками и пытался оторвать погоны с формы стража порядка. Дебошир отказался проходить медосвидетельствование, его поместили в камеру.

Подчеркивается, что по факту мелкого хулиганства и появления в общественных местах в состоянии опьянения на мужчину завели дело об административном правонарушении.