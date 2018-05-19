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Свадебная церемония принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл завершилась в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке. Об этом пишет RT.

Издание уточняет, что церемонию венчания провел архиеписком Кентерберийский Джастин Уэлби. Он объявил пару мужем и женой.

Молодожены обрели титулы герцога и герцогини Суссекских. Они покинули часовню в сопровождении членов королевской семьи.

Отмечается, что гостями на бракосочетании стали 600 человек. Еще около 2,6 тысячи зрителей собрались в окрестностях часовни, чтобы наблюдать за отъездом супругов на карете в резиденцию Фрогмор-хаус, где проходит торжественный приём.