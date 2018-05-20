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На Украине пообещали наказать блогера, проехавшего по Крымскому мосту

, ИА "Амител"
В Госпогранслужбе заявили, что посещение Крыма через закрытые пункты пропуска является нарушением законодателсьтва

Фото: youtube.com

Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пригрозил штрафом видеоблогеру из Николаева Виктору Петровскому, который одним из первых проехал по Крымскому мосту. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал ATR.

"Такие действия, в любом случае, являются незаконными, потому что посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска — это нарушение отечественного законодательства. При въезде в Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около трех с половиной тысяч гривен (8,3 тысячи рублей — ред.)", — сказал Слободян.

Ранее Петровский выложил в YouTube видеоролик, где он поделился своими впечатлениями от поездки по Крымскому мосту. "Ребята из Украины, я хочу вам сказать: мост не надувной, он реальный! Очень хорошее качество дороги! Я снимал все на хорошую камеру и обязательно скоро это покажу всем. Ну а первое мое впечатление — молодцы! Просто молодцы! То, что говорят, то и делают!", — рассказал он.

Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение между Крымом и Кубанью запустили на полгода раньше первоначально установленного срока. Торжественная церемония открытия моста состоялась 15 мая. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.05.2018 10:42
- гость -

предателям в каждой державе есть место

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20.05.2018 10:50
qwerty

Думаю блогеру надо успокоиться и поехать в Барнаул. Сначала посетить наш дворец спорта, подивиться в какую помойку превратилась гордость края. Затем в соседний бассейн обь, чтобы окончательно впасть в уныние (там кстати баннер единой России зачем-то весит, видимо это они виноваты). Но лестницу на кладбище, на гору, нам конечно построили. Можно подняться, посмотреть, потом с другой стороны спуститься и утопиться.

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20.05.2018 11:03
- гость -

Да сделай уже свой героический поступок! Для тебя это все понастроили!

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