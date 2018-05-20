Фото: youtube.com

Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пригрозил штрафом видеоблогеру из Николаева Виктору Петровскому, который одним из первых проехал по Крымскому мосту. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал ATR.

"Такие действия, в любом случае, являются незаконными, потому что посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска — это нарушение отечественного законодательства. При въезде в Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около трех с половиной тысяч гривен (8,3 тысячи рублей — ред.)", — сказал Слободян.

Ранее Петровский выложил в YouTube видеоролик, где он поделился своими впечатлениями от поездки по Крымскому мосту. "Ребята из Украины, я хочу вам сказать: мост не надувной, он реальный! Очень хорошее качество дороги! Я снимал все на хорошую камеру и обязательно скоро это покажу всем. Ну а первое мое впечатление — молодцы! Просто молодцы! То, что говорят, то и делают!", — рассказал он.

Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение между Крымом и Кубанью запустили на полгода раньше первоначально установленного срока. Торжественная церемония открытия моста состоялась 15 мая.