Фото: info.sibnet.ru

Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке проанализировал встречу, которая состоялась накануне между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его мнению, политик специально не поехала в Москву, поскольку хотела свести к минимуму шумиху, связанную с ее визитом, пишут "Известия", ссылаясь на "Газету.ру".

"Другое дело ее российский коллега. Путин ясно дал понять Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней резиденции президента, но и на международной политической арене", — пишет журналист.

Автор статьи также обратил внимание на то, что открытие Крымского моста и ситуация на Украине не помешали немецкому канцлеру нанести государственный визит в Россию.

Встреча Путина и Меркель состоялась в Сочи 18 мая. Перед началом переговоров российский лидер подарил канцлеру букет из роз и фрезий в пастельных тонах.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал РЕН ТВ статью немецкого издания. По его словам, данная встреча была важна как для России, так и для Германии, и ее следует оценить позитивно.