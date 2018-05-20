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Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке проанализировал встречу, которая состоялась накануне между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.
По его мнению, политик специально не поехала в Москву, поскольку хотела свести к минимуму шумиху, связанную с ее визитом, пишут "Известия", ссылаясь на "Газету.ру".
"Другое дело ее российский коллега. Путин ясно дал понять Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней резиденции президента, но и на международной политической арене", — пишет журналист.
Автор статьи также обратил внимание на то, что открытие Крымского моста и ситуация на Украине не помешали немецкому канцлеру нанести государственный визит в Россию.
Встреча Путина и Меркель состоялась в Сочи 18 мая. Перед началом переговоров российский лидер подарил канцлеру букет из роз и фрезий в пастельных тонах.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал РЕН ТВ статью немецкого издания. По его словам, данная встреча была важна как для России, так и для Германии, и ее следует оценить позитивно.
Комментарии
это уж слишком
Интересно, а как называют российский народ?
Этот хозяин мировой политической арены уже из страны выезжать боится? А может просто не пускают никуда? Сколько он международных визитов за 2018 год осуществил? Только в Турцию съездил и всё! Раньше по 20 и более визитов в год проводил.
Точно Америке это не понравится, и ее хозяин чем нибудь опять потрясет для доказательства своей состоятельности на мировой арене
09:12
Вы не правы, только бедные навязываются в гости и ходят к кому- то и то для того, чтобы покушать на халяву, или что нибудь выклянчить.А нам нечего клянчить,наша страна все сама может сделать и далеко не бедная
На мой взгляд публикация в бильд имеет прямо противоположную цель - сыграть на самолюбии Меркель и нивелировать результаты переговоров. Если наши СМИ этого не понимают и всерьёз тиражируют сие заявление, то либо это полный непрофессионализм, либо сговор с противниками сближения Германии и России. В обоих случаев назрел вопрос о серьёзной чистке редакций российских СМИ.
20.05.2018 09:15
- гость -
в америке хозяин её народ.
а у нас ОПГ оккупировала страну
только бедные навязываются в гости и ходят к кому- то и то для того, чтобы покушать на халяву, или что нибудь выклянчить.
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Это что же получается! Наш путен 16 лет по миру катался покушать и на халяву, или что нибудь выклянчить?
Ын тоже хозяин. Буду встречаться, не буду встречаться) а все нервничают)
сми или ошибаюца ну или леща подбрасывают... д венадцатое место в мировой экономике и то, за счет сырья... и каким боком оно хозяином мировой арены стало? вот когда войдет в первое место или хотя бы второе. тогда поверю... Станиславский ...
09:35
А кто и по какой методике это место посчитал?так-то и Америка тоже не первое место занимает
месный, а как в америке хозяином может быть народ, если этому народу даже выборы президента напрямую не разрешают?
Это что же получается
Да ничего не получается, просто гостинцы возил, например, канцлеру рыбку копченую, свежую)
Да ничего не получается, просто гостинцы возил, например, канцлеру рыбку копченую, свежую)
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А потом ему надоело быть курьером по доставке рыбы?
09:50
Ну во-первых не курьером, а просто щедрым партнером, и во-вторых: сколько европу не корми, они все равно сша в рот заглядывают
20.05.2018 09:44
- гость -
чё дурней себя ищите?
в америке народ вообще может на законном основании перемочить правителей если они пойдут против народа для этого и оружия у них вагон и иметь его можно всякое разное в любых объёмах по законам ихним.
А почему этот хозяин опять назначил антинародное правительство в своей стране! Может никакой он не хозяин и глумится над населением....
Сейчас есть две великие державы: США и Китай. Россия - пока на задворках.
Месный, зачем вы так о себе))
Неповиновение в америке представителю власти карается сразу и на месте, о каком мочилове вы рассуждаете?!
Свободное оружие так- то тема номер один в сша, хотя и есть сильное лобби, которое не поддерживает запрет, но ограничения все таки уже есть по штатам.
10:14, за то у них можно стрелять в казаков которые нагайками бьют народ
две великие державы США и Китай
Это когда они были вместе они были экономическая сила, но трамп, в своих амбициях на величество и первенство, и с Китаем разос..пришел к недопониманию и поставил под угрозу нормальные отношения
20.05.2018 10:14
- гость -
те штаты в которых есть серьёзные ограничения и уровень преступность сильно выше.
по поводу мочилова - почитайте их конституцию, поправки.
Прикольно. Хозяин мировой политической арены , но при этом со всех сторон обложен санкциями, его слова нигде и не кем на политической арене не воспринимаются серьезно .
10:17
Наши казаки,не считая Парижа и Берлина, туда вроде не собирались по доброй воле))
А так, эта лажа с казаками уже порядком надоела
Он в России то не хозяин
Да, в России он должностное лицо
две великие державы США и Китай
Это когда они были вместе они были экономическая сила
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Это когда это они вместе были?
Наши казаки,не считая Парижа и Берлина, туда вроде не собирались по доброй воле))
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И правильно! Их бы там перестреляли как бешеных собак.
Месный, зачем мне, гражданину РФ читать конституцию с поправками США? Для расширения кругозора?Для этого вполне хватит их первого документа о конфедерации.Быть в курсе их политической жизни? Не зачем мне это, так как всю информацию я буду черпать из СМИ, а истинное положение можно узнать тольао живя в Америке, как тысячи американских простых граждан.Но одно есть общее и там, и тут, и везде- это коррупция
По берлинской мостовой
Кони шли на водопой,
Шли, потряхивая гривой,
Кони-дончаки.
Распевает верховой:
«Эх, ребята, не впервой
Нам поить коней казачьих
Из чужой реки.»
Казаки, казаки,
Едут, едут По Берлину
Наши казаки.
Он коней повел шажком,
Видит: девушка с флажком
И с косою под пилоткой
На углу стоит.
Выпрямилась, как лоза,
Бирюзой горят глаза.
«Не задерживай движенья!»
Казаку кричит.
Задержаться бы он рад,
Но, поймав сердитый взгляд,
«Ну, ребята, марш за мной!» —
Крикнул на скаку.
Лихо конница прошла,
А дивчина расцвела,
Нежный взгляд -- не по уставу
Дарит казаку.
По берлинской мостовой
Снова едет верховой,
Про свою любовь к дивчине
Распевает так:
«Хоть далеко синий Дон,
Хоть далеко милый дом,
Но землячку и в Берлине
Повстречал казак…»
10:31
тогда, когда воспользовались Китаем, как площадкой с дешевой рабочей силой, перенеся туда свое производство.
10:33, читать вы ничего не хотите, а вот писать всякую ересь вам очень нравится.
10:33
Если Бы во рту росли грибы, был Бы не рот, а грибной огород))
А так, просто не надо будить русского медведя, он долго просыпается, зато быстро бегает(почти по бисмарку))
10:37
А вы откуда знаете то,что я читаю, чтобы сделать глубокомысленный вывод о том, что прочитанное мной есть ересь?! Так то можно читать всё, а вот понимать прочитанное, находить нужное предложение в тексте, которое и несет всю смысловую нагрузку и,соотносить к тем или иным событиям это дано не каждому.
На упредупреждение ответа сарказма: У меня тоже не всегда получается, но я стараюсь,в отличии от вас))
наша страна все сама может сделать и далеко не бедная =======ага щас! если не будет импорта, мы даже зерно не сможем вырастить- семена, удобрения и сельхозтехника импортные.
автозаводы на 50-70% на импорте работают- от станков до проката и комплектующих.
воен.пром. использует импортные станки и электронику.
Пока медведь спит, но когда проснется, всех запутинских кукареков вместе с хозяином будет гнать в район крайнего севера
11:05
без паники, в любой стране есть сильные направления отраслей и слабые, поэтому и существует импорт и экспорт.
Кстати, откуда вам напели о том, что семена все сплошь импортные?! Так вот- наглым образом врут.Вообще- то, не одна страна не делает ставку только на импортные семена, продовольственная безопасность понимаешь ли
Петух путенский может хватит кукарекать?