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СМИ назвали Путина хозяином мировой политической арены

, ИА "Амител"
Журналисты проанализировали встречу главы РФ и канцлера Германии Ангелы Меркель

Фото: info.sibnet.ru

Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке проанализировал встречу, которая состоялась накануне между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его мнению, политик специально не поехала в Москву, поскольку хотела свести к минимуму шумиху, связанную с ее визитом, пишут "Известия", ссылаясь на "Газету.ру".

"Другое дело ее российский коллега. Путин ясно дал понять Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней резиденции президента, но и на международной политической арене", — пишет журналист.

Автор статьи также обратил внимание на то, что открытие Крымского моста и ситуация на Украине не помешали немецкому канцлеру нанести государственный визит в Россию.

Встреча Путина и Меркель состоялась в Сочи 18 мая. Перед началом переговоров российский лидер подарил канцлеру букет из роз и фрезий в пастельных тонах.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал РЕН ТВ статью немецкого издания. По его словам, данная встреча была важна как для России, так и для Германии, и ее следует оценить позитивно.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.05.2018 08:53
- гость -

это уж слишком

0  0
20.05.2018 08:56
- гость -

Интересно, а как называют российский народ?

0  0
20.05.2018 09:12
- гость -

Этот хозяин мировой политической арены уже из страны выезжать боится? А может просто не пускают никуда? Сколько он международных визитов за 2018 год осуществил? Только в Турцию съездил и всё! Раньше по 20 и более визитов в год проводил.

0  0
20.05.2018 09:15
- гость -

Точно Америке это не понравится, и ее хозяин чем нибудь опять потрясет для доказательства своей состоятельности на мировой арене

0  0
20.05.2018 09:21
- гость -

09:12
Вы не правы, только бедные навязываются в гости и ходят к кому- то и то для того, чтобы покушать на халяву, или что нибудь выклянчить.А нам нечего клянчить,наша страна все сама может сделать и далеко не бедная

0  0
20.05.2018 09:22
- гость -

На мой взгляд публикация в бильд имеет прямо противоположную цель - сыграть на самолюбии Меркель и нивелировать результаты переговоров. Если наши СМИ этого не понимают и всерьёз тиражируют сие заявление, то либо это полный непрофессионализм, либо сговор с противниками сближения Германии и России. В обоих случаев назрел вопрос о серьёзной чистке редакций российских СМИ.

0  0
20.05.2018 09:22
месный

20.05.2018 09:15
- гость -

в америке хозяин её народ.

а у нас ОПГ оккупировала страну

0  0
20.05.2018 09:26
- гость -

только бедные навязываются в гости и ходят к кому- то и то для того, чтобы покушать на халяву, или что нибудь выклянчить.
----------------

Это что же получается! Наш путен 16 лет по миру катался покушать и на халяву, или что нибудь выклянчить?

0  0
20.05.2018 09:34
- гость -

Ын тоже хозяин. Буду встречаться, не буду встречаться) а все нервничают)

0  0
20.05.2018 09:35
- гость -

сми или ошибаюца ну или леща подбрасывают... д венадцатое место в мировой экономике и то, за счет сырья... и каким боком оно хозяином мировой арены стало? вот когда войдет в первое место или хотя бы второе. тогда поверю... Станиславский ...

0  0
20.05.2018 09:41
- гость -

09:35
А кто и по какой методике это место посчитал?так-то и Америка тоже не первое место занимает

0  0
20.05.2018 09:44
- гость -

месный, а как в америке хозяином может быть народ, если этому народу даже выборы президента напрямую не разрешают?

0  0
20.05.2018 09:47
- гость -

Это что же получается

Да ничего не получается, просто гостинцы возил, например, канцлеру рыбку копченую, свежую)

0  0
20.05.2018 09:50
- гость -

Да ничего не получается, просто гостинцы возил, например, канцлеру рыбку копченую, свежую)
------------
А потом ему надоело быть курьером по доставке рыбы?

0  0
20.05.2018 10:00
- гость -

09:50
Ну во-первых не курьером, а просто щедрым партнером, и во-вторых: сколько европу не корми, они все равно сша в рот заглядывают

0  0
20.05.2018 10:03
месный

20.05.2018 09:44
- гость -

чё дурней себя ищите?

в америке народ вообще может на законном основании перемочить правителей если они пойдут против народа для этого и оружия у них вагон и иметь его можно всякое разное в любых объёмах по законам ихним.

0  0
20.05.2018 10:10
- гость -

А почему этот хозяин опять назначил антинародное правительство в своей стране! Может никакой он не хозяин и глумится над населением....

0  0
20.05.2018 10:13
Дима

Сейчас есть две великие державы: США и Китай. Россия - пока на задворках.

0  0
20.05.2018 10:14
- гость -

Месный, зачем вы так о себе))

Неповиновение в америке представителю власти карается сразу и на месте, о каком мочилове вы рассуждаете?!
Свободное оружие так- то тема номер один в сша, хотя и есть сильное лобби, которое не поддерживает запрет, но ограничения все таки уже есть по штатам.

0  0
20.05.2018 10:17
- гость -

10:14, за то у них можно стрелять в казаков которые нагайками бьют народ

0  0
20.05.2018 10:20
- гость -

две великие державы США и Китай

Это когда они были вместе они были экономическая сила, но трамп, в своих амбициях на величество и первенство, и с Китаем разос..пришел к недопониманию и поставил под угрозу нормальные отношения

0  0
20.05.2018 10:21
месный

20.05.2018 10:14
- гость -

те штаты в которых есть серьёзные ограничения и уровень преступность сильно выше.

по поводу мочилова - почитайте их конституцию, поправки.

0  0
20.05.2018 10:22
многодетный

Прикольно. Хозяин мировой политической арены , но при этом со всех сторон обложен санкциями, его слова нигде и не кем на политической арене не воспринимаются серьезно .

0  0
20.05.2018 10:25
- гость -

10:17
Наши казаки,не считая Парижа и Берлина, туда вроде не собирались по доброй воле))
А так, эта лажа с казаками уже порядком надоела

0  0
20.05.2018 10:25
- гость -

Он в России то не хозяин

0  0
20.05.2018 10:28
- гость -

Да, в России он должностное лицо

0  0
20.05.2018 10:31
- гость -

две великие державы США и Китай

Это когда они были вместе они были экономическая сила
----------------------

Это когда это они вместе были?

0  0
20.05.2018 10:33
- гость -

Наши казаки,не считая Парижа и Берлина, туда вроде не собирались по доброй воле))
-------------
И правильно! Их бы там перестреляли как бешеных собак.

0  0
20.05.2018 10:33
- гость -

Месный, зачем мне, гражданину РФ читать конституцию с поправками США? Для расширения кругозора?Для этого вполне хватит их первого документа о конфедерации.Быть в курсе их политической жизни? Не зачем мне это, так как всю информацию я буду черпать из СМИ, а истинное положение можно узнать тольао живя в Америке, как тысячи американских простых граждан.Но одно есть общее и там, и тут, и везде- это коррупция

0  0
20.05.2018 10:35
- гость -

По берлинской мостовой
Кони шли на водопой,
Шли, потряхивая гривой,
Кони-дончаки.
Распевает верховой:
«Эх, ребята, не впервой
Нам поить коней казачьих
Из чужой реки.»
Казаки, казаки,
Едут, едут По Берлину
Наши казаки.
Он коней повел шажком,
Видит: девушка с флажком
И с косою под пилоткой
На углу стоит.
Выпрямилась, как лоза,
Бирюзой горят глаза.
«Не задерживай движенья!»
Казаку кричит.
Задержаться бы он рад,
Но, поймав сердитый взгляд,
«Ну, ребята, марш за мной!» —
Крикнул на скаку.
Лихо конница прошла,
А дивчина расцвела,
Нежный взгляд -- не по уставу
Дарит казаку.
По берлинской мостовой
Снова едет верховой,
Про свою любовь к дивчине
Распевает так:
«Хоть далеко синий Дон,
Хоть далеко милый дом,
Но землячку и в Берлине
Повстречал казак…»

0  0
20.05.2018 10:37
- гость -

10:31
тогда, когда воспользовались Китаем, как площадкой с дешевой рабочей силой, перенеся туда свое производство.

0  0
20.05.2018 10:37
- гость -

10:33, читать вы ничего не хотите, а вот писать всякую ересь вам очень нравится.

0  0
20.05.2018 10:41
- гость -

10:33
Если Бы во рту росли грибы, был Бы не рот, а грибной огород))
А так, просто не надо будить русского медведя, он долго просыпается, зато быстро бегает(почти по бисмарку))

0  0
20.05.2018 10:49
- гость -

10:37
А вы откуда знаете то,что я читаю, чтобы сделать глубокомысленный вывод о том, что прочитанное мной есть ересь?! Так то можно читать всё, а вот понимать прочитанное, находить нужное предложение в тексте, которое и несет всю смысловую нагрузку и,соотносить к тем или иным событиям это дано не каждому.
На упредупреждение ответа сарказма: У меня тоже не всегда получается, но я стараюсь,в отличии от вас))

0  0
20.05.2018 11:05
- гость -

наша страна все сама может сделать и далеко не бедная =======ага щас! если не будет импорта, мы даже зерно не сможем вырастить- семена, удобрения и сельхозтехника импортные.
автозаводы на 50-70% на импорте работают- от станков до проката и комплектующих.
воен.пром. использует импортные станки и электронику.

0  0
20.05.2018 11:12
- гость -

Пока медведь спит, но когда проснется, всех запутинских кукареков вместе с хозяином будет гнать в район крайнего севера

0  0
20.05.2018 11:22
- гость -

11:05
без паники, в любой стране есть сильные направления отраслей и слабые, поэтому и существует импорт и экспорт.
Кстати, откуда вам напели о том, что семена все сплошь импортные?! Так вот- наглым образом врут.Вообще- то, не одна страна не делает ставку только на импортные семена, продовольственная безопасность понимаешь ли

0  0
20.05.2018 11:26
- гость -

Петух путенский может хватит кукарекать?

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