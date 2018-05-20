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Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковой службой МО МВД России "Рубцовский" задержан ранее судимый местный житель 1967 года рождения, подозреваемый в организации притона для потребления наркотических средств. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Установлено, что злоумышленник систематически предоставлял свою квартиру, расположенную в одном из жилых домов на улице Рихарда Зорге, наркозависимым лицам для употребления наркотических средств, изготавливаемых из медицинских препаратов. В квартире сотрудниками полиции задержаны четыре посетителя, находящиеся в состоянии наркотического опьянения. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 6.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача".

В ходе осмотра жилого помещения с применением служебной собаки полицейские-кинологи обнаружили использованные одноразовые шприцы и посуду, в которой наркозависимые горожане изготавливали одурманивающее средство.

По данному факту отделом дознания МО МВД России "Рубцовский" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемого в организации наркопритона избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.