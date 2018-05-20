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С начала текущего года в Алтайском крае количество ДТП с участием детей и подростков увеличилось на 4,5% — с 89 до 93. При этом число раненых детей выросло на 6,4% — с 94 до 100, двое несовершеннолетних погибли (в прошлом году — 1).

В Бийске произошло 11 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 13 подростков получили телесные повреждения, пишет портал "Наш Бийск".

В двух дорожно-транспортных происшествиях водители сбили детей, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, при этом ранения получили два ребенка. В одной аварии дети были пассажирами в авто, пострадало два ребенка. В пяти ДТП дети пострадали по свей вине, так как переходили дорогу в неустановленном месте (шесть пострадавших детей). В одном дорожно-транспортном происшествии ребенок являлся пассажиром в автобусе. Также в одном ДТП ребенок находился на пассажирском месте на квадроцикле, а в другом ребенок управлял велосипедом.

"Отмечается снижение уровня транспортной культуры и дисциплинированности водителей транспортных средств, участвовавших в ДТП", — подчеркивает издание.

В целях снижения ДТП с участием детей во всех образовательных учреждениях Бийска, а также Бийского и Солтонского районов в преддверии школьных каникул проводятся профилактическое мероприятие и пропагандистские акции: "Правила дорожного движения – правила жизни".