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Разведка Турции и балканских стран ведут совместное расследование информации о том, что группа лиц турецкого происхождения на Балканах якобы готовит покушение на турецкого лидера Тайипа Эрдогана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал TRT и его источники в силах безопасности.

Данные об этом появились накануне однодневного рабочего визита Эрдогана в Боснию и Герцеговину, который намечен на воскресенье, 20 мая.

Агентство пишет, что сведения поступили от живущих в столице Македонии Скопье турок в местную разведку, а затем были переданы турецкой разведывательной службе. Данных о времени, месте и способе покушения нет.

Информацию о якобы готовящемся покушении на Эрдогана прокомментировал турецкий вице-премьер Бекир Боздаг. "Мы знаем, что есть круги, которые обеспокоены тем, что у нас есть такой сильный лидер, поэтому они хотят его уничтожить. Сообщения о готовящихся покушениях на него появляется постоянно", — заявил он, отметив, что Эрдоган не боится угроз и "не свернет со своего пути".

"Он продолжит свой путь при помощи Аллаха, под его защитой и с молитвами нашего народа", — заключил Боздаг.