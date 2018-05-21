Фото: avito.ru
Жилой комплекс площадью 556 квадратных метров продают в поселке "Фирсова Слобода-3" под Барнаулом за 24 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Имеются видеозаписи всех этапов строительства, проект дома — индивидуальный, сам дом построен с колоссальным запасом прочности", — отмечает автор объявления.
Банный комплекс отделан под ключ, в остальных помещениях выполнена полная подготовка под плитку, ламинат и обои.
На первом этаже находятся: гараж на два автомобиля, банный комплекс, кухня-гостиная с выходом на террасу, кабинет, санузел, гардеробная, тамбур.
На втором этаже: гостевая, две детские комнаты, санузел, прачечная, большая спальня со своим санузлом, гардеробной и балконом.
На цокольном этаже — кладовая, бильярдная, кинозал и спортивно-игровой зал.
"Весь комплекс построен на едином фундаменте и находится под одной крышей, что очень удобно. Для удобства пользования имеется парадный вход, выход в гараж, выход на террасу, выход из топочной на задний двор, а также выход на балкон", — добавляет продавец.
Комментарии
лютый не дострой за 24 ляма? За дешевле есть всё готовое, ещё и с нормальной баней и с бассейном и с хорошой зоной барбекю не говоря уже о ланшафте
Мало того, он проклят всеми строителями, которые возводили его под видеонаблюдением и скорее всего мозго...... хозяина.
Это насколько надо быть полезным в народном хозяйстве страны, чтобы жить под Барнаулом в доме за 24 ляма???
Туалет зачетный, особенно расположение унитаза))))
Мало того, он проклят всеми строителями, которые возводили его под видеонаблюдением и скорее всего мозго...... хозяина.
люто плюсую! сарай в колхозе он всегда сарай!
Еще вопрос возникает - а где там намеряли 556 квадратов?
Как пришли деньги так и ушли
21.05.2018 08:36
Nic
старожилбольше 1000 сообщений
это площадь участка
а чё - круто! за картинку просят 24 ляма!
а кинозал видимо на первой фотке
сколько денег выкинуто, как чем зарабатываются? нужно обращать на таких внимание