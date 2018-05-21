Фото: avito.ru

Жилой комплекс площадью 556 квадратных метров продают в поселке "Фирсова Слобода-3" под Барнаулом за 24 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Имеются видеозаписи всех этапов строительства, проект дома — индивидуальный, сам дом построен с колоссальным запасом прочности", — отмечает автор объявления.

Банный комплекс отделан под ключ, в остальных помещениях выполнена полная подготовка под плитку, ламинат и обои.

На первом этаже находятся: гараж на два автомобиля, банный комплекс, кухня-гостиная с выходом на террасу, кабинет, санузел, гардеробная, тамбур.

На втором этаже: гостевая, две детские комнаты, санузел, прачечная, большая спальня со своим санузлом, гардеробной и балконом.

На цокольном этаже — кладовая, бильярдная, кинозал и спортивно-игровой зал.

"Весь комплекс построен на едином фундаменте и находится под одной крышей, что очень удобно. Для удобства пользования имеется парадный вход, выход в гараж, выход на террасу, выход из топочной на задний двор, а также выход на балкон", — добавляет продавец.