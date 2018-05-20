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Китайские власти и правительство США договорились не начинать торговых войн, что соответствует интересам развития обеих стран и всего мира. Такое заявление журналистам сделал спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер Госсовета Лю Хэ, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство "Синьхуа".

"Самый большой результат китайско-американских переговоров на этот раз — мы пришли к взаимопониманию и не будем начинать торговых войн. Одновременно обе стороны отказываются от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга", — цитирует агентство его слова.

Вице-премьер подчеркнул, что гармоничное развитие торгово-экономических отношений двух стран соответствует объективным тенденциям глобального исторического развития. По словам Хэ, главной причиной, по которой США и КНР пришли к успеху, стало "наличие достигнутого ранее важного консенсуса между лидерами Китая и Соединенных Штатов, руководствовавшимися ключевыми интересами народов двух стран и всего прочего мира".

Агентство отмечает, что на консультациях 17 и 18 мая представители Китая и Америки пришли к консенсусу по вопросу принятия мер, которые направлены на ликвидацию торгового дисбаланса между двумя странами, в соответствии с которым Пекин увеличит объемы закупаемых товаров США. Интересы американской стороны на переговорах в Вашингтоне представляли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс и представитель Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.