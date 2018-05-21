Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Волна тепла придет в Алтайский край в понедельник, 21 мая, сообщает региональный Гидрометцентр.

В этот день в крае в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе прогреется до +22...+27 градусов, в восточных районах будет +17...+22 градуса.

Ветер ожидается южный, 8-13 метров в секунду с усилением до 15-20 метров.

В Барнауле утром и в конце дня кратковременный дождь, возможна гроза. Дневные температуры в краевой столице составят +20...+22 градуса. Ветер южный, 8-13 метров в секунду с усилением до 18 метров.