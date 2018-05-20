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Сближение с Россией — в интересах Европы, поскольку это позволит обеспечить безопасность и добиться разоружения. Такое заявление в интервью Neue Osnabrücker Zeitung сделала сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт, передает РИА Новости.

Политик призвала завершить "ледниковый период в отношениях с Москвой", добавив, что санкции в основном вредят предприятиям Европы и, в частности, Германии. "Так что в наших интересах их отменить", — подчеркнула она.

При этом Вагенкнехт отметила, что ФРГ должна продолжить критику воссоединения Крыма с Россией и действия Москвы в Сирии. "Но если критика звучит из уст тех, кто сам ведёт нарушающие международное право войны, то это звучит очень лицемерно", — подчеркнула лидер Левой партии.

По словам политика, Соединенные Штаты потратили 5 млрд долларов, чтобы свергнуть власть на Украине. "При этом страна до сих пор собирается вступить в НАТО. Все знали, что Россия не будет дожидаться, когда военная база в Крыму окажется на территории НАТО", — добавила Вагенкнехт.

Также лидер левых раскритиковала увеличение расходов на бундесвер самыми высокими темпами со времен холодной войны. Она заявила, что рост трат на армию ФРГ связан не с защитой родины, а с необходимостью проведения операций за рубежом, добавив, что Германия каждый раз подвергается опасности, когда "участвует в противоречащих нормам международного права войнах за нефть и газ".

Напомним, что в пятницу, 18 мая, в Сочи прошли переговоры главы РФ Владимира Путина с немецким канцлером Ангелой Меркель. Российский лидер назвал разговор содержательным и своевременным, а канцлер заявила, что поддерживать хорошие отношения с РФ входит в стратегические интересы Германии.