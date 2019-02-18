Фото из открытых источников

День Защитника Отечества не за горами, а значит тема службы и всего, что с ней связано, сейчас на слуху. Если все мы привыкли к тому, что российскую армию традиционно считают одной из сильнейших в мире, то вот о красоте в военной службе приходится говорить не так часто.

А между тем уже давно самой красивой армией в мире называют вооруженные силы Израиля. Все потому, что девушки в этой стране несут службу наравне с мужчинами.

А вот и фотодоказательства того, что военная форма ой как идет представительницам прекрасного пола.