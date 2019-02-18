Фото из открытых источников
День Защитника Отечества не за горами, а значит тема службы и всего, что с ней связано, сейчас на слуху. Если все мы привыкли к тому, что российскую армию традиционно считают одной из сильнейших в мире, то вот о красоте в военной службе приходится говорить не так часто.
А между тем уже давно самой красивой армией в мире называют вооруженные силы Израиля. Все потому, что девушки в этой стране несут службу наравне с мужчинами.
А вот и фотодоказательства того, что военная форма ой как идет представительницам прекрасного пола.
Комментарии
пока молоденькие - весьма вдувабельные
М16 с подствольником - она тяжелая же!
Мину в миномет хочет вставить обратной стороной
Первая - очень милая)
Бородатый анекдот в тему:
- Скажи мне, Плоткин, а это правда, что израильские девушки в армии служат?
- Правда.
- А в каких частях служат, сколько времени?
- Практически везде, в ВВС, в пехоте, в пограничных войсках. 2 года обязательной службы.
- Ого, стрёмно наверно сказать жене, что борщ невкусный, когда у нее за плечами двухлетний опыт боевого пехотинца, хихихи.
- Это не стрёмно. Стрёмно, это когда твоя тёща умеет разбирать и собирать автомат М-16 быстрее тебя...
Девушки красивые, некоторые на моделей больше похожи. Разные девушки. Бомбоподобная победительница Евровидения тоже в армии Израиля служила.
Вот прилетит шальной снаряд либо мина, и эти прекрасные девушки уже будут не столь красивы. Если вообще будут.
Пушечное инсто мясо.
21.05.2018 13:48
- гость -
Вот прилетит шальной снаряд либо мина, и эти прекрасные девушки уже будут не столь красивы. Если вообще будут.
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не будет такого, иначе такая ответка прилетит...
Набирается набор добровольцев в израильскую армию?
Ага, у нацизма женское лицо.
Девушки прямо славянской внешности.
Да уж, Сары Моисеевны до 30 лет только востребованы ...
Бедные девахи, вот оно им это надо...?
Я бы всех расстрелял не задумываясь из Калаша, спалил бы напалмом... если они вздумают пойти против России.
Dima Nokin_mailru, у вас, видимо, большие проблемы, раз вы в комментариях с фотографиями девушек воюете... печально, однако....
Автору-респект!Смотрятся здорово,в принципе как и наши девчонки,ходить в форме, с автоматом, и воевать две большие разницы,я в принципе против женщин в армии,от них только головная боль и толку немного,кинематограф и пропаганда делают из них суперженщин,кто служил меня поймёт.
Да уж, красивенные зольдатки у Израиля.
21.05.2018 13:48
- гость -
Вот прилетит шальной снаряд либо мина, и эти прекрасные девушки уже будут не столь красивы. Если вообще будут.
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не будет такого, иначе такая ответка прилетит...
-автор перла явно тесленок-подхалим сшп и их сателитов
Красавица не красавица а на тот свет отправит с улыбочкой!
На фото с минометом девушка держит мину так, как будто она не только не служит в этом подразделении, но и миномет видит впервые. Как , впрочем, и фотограф, сделавший снимок. Тупее на фото с оружием выглядят только Медведев и прочие порошенки с яйценюхами
очевидно с этой армией проблем не будет