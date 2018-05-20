Фото: instagram.com
В Барнауле в субботу, 19 мая, прошла традиционная акция "Ночь музеев". Жители краевой столицы посетили различные площадки и поделились в соцсетях снимками с мероприятия.
Напомним, что в текущем году акция была посвящена ряду важных событий: Году добровольца, Году отечественного балета, перекрестному Году Японии в России, 100-летию Красной Армии, туризму между Россией и Индией и Десятилетию детства.
Открытие "Ночи музеев – 2018" состоялось в 19:00 на Нулевом километре. После этого барнаульцы могли посетить различные выставочные площадки, а также впервые принять участие в пяти автобусных экскурсионных маршрутах.
Комментарии