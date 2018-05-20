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В Барнауле в субботу, 19 мая, прошла традиционная акция "Ночь музеев". Жители краевой столицы посетили различные площадки и поделились в соцсетях снимками с мероприятия.

Напомним, что в текущем году акция была посвящена ряду важных событий: Году добровольца, Году отечественного балета, перекрестному Году Японии в России, 100-летию Красной Армии, туризму между Россией и Индией и Десятилетию детства.

Открытие "Ночи музеев – 2018" состоялось в 19:00 на Нулевом километре. После этого барнаульцы могли посетить различные выставочные площадки, а также впервые принять участие в пяти автобусных экскурсионных маршрутах.

Публикация от @anitkakim 19 Май 2018 в 1:20 PDT

Это было круто#ночьмузеев#барнаул Публикация от Мария Голомеева (@mariiagolomeeva) 19 Май 2018 в 6:21 PDT

Публикация от Юлия Бирюкова (@birukova5918) 19 Май 2018 в 7:06 PDT

Публикация от Юлия Визер (@doc.wieser) 19 Май 2018 в 7:33 PDT

Публикация от @gaagm39 19 Май 2018 в 8:24 PDT

Публикация от Юлия Шинкарюк (@yuliya_sh1980) 19 Май 2018 в 8:49 PDT

Публикация от Наташа Старостина (@nata_star_superstar) 19 Май 2018 в 9:13 PDT

Публикация от САША ПЛЕШИВЦЕВ (@alexgym22) 19 Май 2018 в 9:25 PDT

Публикация от Nickita Vasiljev (@nickit99) 19 Май 2018 в 9:46 PDT

Публикация от ССО "Панацея" (@ssopanaceya) 19 Май 2018 в 7:56 PDT