Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Всероссийская ежегодная акция "Музейная ночь" состоялась в Барнауле 19 мая. В этот день свои площадки открыли всевозможные музеи, галереи и выставочные залы. Программа культурного мероприятия в 2018 году была посвящена сразу нескольким событиям: Году добровольца, Году отечественного балета, перекрестному Году Японии в России и 100-летию Красной Армии.

Открытие праздника прошло на Нулевом километре. Здесь также состоялась выставка ретроавтомобилей. Несмотря на холодную погоду, барнаульцев в музеях оказалось ничуть не меньше, чем в прошлые годы.

Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.