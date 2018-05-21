Фото: bryansktoday.ru
Сводные данные о размере средних заработных плат в регионах Сибирского федерального округа за январь-февраль текущего года опубликовал Новосибирскстат.
В целом по Сибири среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в первые два месяца 2018 года составила 34 227 рублей.
В Алтайском крае размер средней зарплаты в этот период был равен 22 873 рублям.
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Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия (34 614 рублей), Забайкальском (35 703 рубля) и Красноярском (41 172 рубля) краях, Иркутской (38 235 рублей) и Томской (38 414 рублей) областях.
В Новосибирскстате уточняют, что во многом лидерство этих регионов по данному показателю объясняется особенностями отраслевой структуры экономики и величиной применяемого районного коэффициента.
Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций СФО по различным отраслям (для увеличения нажмите на таблицу):
Комментарии
22800 а если налоги и вычеты убрать, сколько останется?
Реальные цифры слабо показать?
2
21.05.2018 07:19
Я
у меня жена работала в бюджетной организации, так их руководство в отчетах заставило РИСОВАТЬ ЦИФРЫ ИЗ ГОЛОВЫ, но не ниже 23 000 (при реальной зарплате около 19). так что и эта цифры сильно завышены
Хочу среднюю зарплату... Кстати, на Чукотке квт\час стоит 16 рублей, нам есть куда расти...
За вычетом налогов 19800
В Красноярске средняя зарплата на 17 % выше, чем в среднем по России, это за счет чего? Электроэнергия? Алюминий?
И это зарплаты в самой богатой стране мира!!!
350 баксов... ничего не изменилось с 90-х...
бакс стоил 6р., з/п была - 2000, сейчас просто в 10 раз больше...