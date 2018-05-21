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Сводные данные о размере средних заработных плат в регионах Сибирского федерального округа за январь-февраль текущего года опубликовал Новосибирскстат.

В целом по Сибири среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в первые два месяца 2018 года составила 34 227 рублей.

В Алтайском крае размер средней зарплаты в этот период был равен 22 873 рублям.

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Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия (34 614 рублей), Забайкальском (35 703 рубля) и Красноярском (41 172 рубля) краях, Иркутской (38 235 рублей) и Томской (38 414 рублей) областях.

В Новосибирскстате уточняют, что во многом лидерство этих регионов по данному показателю объясняется особенностями отраслевой структуры экономики и величиной применяемого районного коэффициента.

Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций СФО по различным отраслям (для увеличения нажмите на таблицу):