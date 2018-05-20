Фото: vk.com/incident_22

Участок дороги Бийск-Сорокино перегородила сосна, сломанная ветром. Из-за этого оказалось парализовано движение машин, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".

Подчеркивается, что при падении сосна раскололась надвое. Проезжая часть была освобождена силами самих автомобилистов. Они распилили сосну на части, а затем убрали чурки в сторону.

По словам местных жителей, возле шоссе, которое проходит через ленточный бор, стоит немало аварийных деревьев, и подобные инциденты происходят регулярно.