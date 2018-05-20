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В Барнауле произошла серьезная авария с участием двух автомобилей

, ИА "Амител"
Очевидцы сообщили, что обошлось без пострадавших

Фото: vk.com/barneos22

Серьезное ДТП с участием машин Toyota Corolla и Porsche Cayenne произошла в Барнауле. Об этом сообщается в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что автомобили столкнулись перед остановкой "Аллея ветеранов" на улице Аванесова. 

Точных данных о пострадавших нет, однако в комментариях свидетели аварии сообщают, что обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, водитель Toyota от медицинской помощи отказался, а водитель и двое пассажиров второго автомобиля сбежали с места ДТП, предварительно скрутив номера.

На снимках видно, что на место прибыли полицейские и спасатели.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.05.2018 13:52
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