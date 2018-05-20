Фото: rusdialog.ru

Крупный пожар возник на продовольственном складе в Иркутске. Площадь возгорания составила 7,5 тысяч квадратных метров, пострадавших нет, передает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пожар произошел на крыше здания, расположенного на Ракитной улице, 17. "Здание одноэтажное, используется в качестве склада для продуктов питания. Предварительно, пострадавших нет", — добавил источник, отметив, что был эвакуирован 41 человек.

В данный момент возгорание удалось локализовать.

В региональном управлении МЧС агентству сообщили, что огонь распространился лишь по кровле здания. Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра. "Тушение осложняется из-за грубых нарушений пожарной безопасности со стороны собственника данного объекта", — добавил сотрудник ведомства.

Он уточнил, что эвакуированные из-за пожара люди находились в соседнем здании, где располагается общежитие. Эвакуация была проведена из-за возможного перехода огня на общежитие.