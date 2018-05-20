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В Республике Алтай губернатор Александр Бердников провел совещание с владельцами ТЦ Горно-Алтайска. Основной темой обсуждения стала возможная приостановка работы одного из крупнейших торговых центров региональной столицы — "Ткацкий-2". Об этом пишут "Новости Горного Алтая".

Представитель прокуратуры на совещании заявил, что после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" надзорное ведомство в Горном Алтае подало в суд иски по 15 объектам. В 11 случаях прокуратура требует приостановить работу объектов, пока они не устранят нарушения, а в четырех — лишь ликвидировать недостатки.

28 мая суд начнет рассматривать иск, который касается ТЦ "Ткацкий-2". На данном объекте в ходе проверок выявили 57 нарушений правил безопасности, в том числе хранение горючих материалов под лестничными маршами эвакуационных выходов, отсутствие автоматической пожарной сигнализации в подсобных помещениях, торговых отделах, отсутствие противопожарного водопровода, несоответствие нормативным требованиям ширины эвакуационных выходов.

По словам зампрокурора республики Николая Макеева, ТЦ принадлежит пяти собственникам, а площади арендуют 135 предпринимателей. "Если будет решение о приостановлении деятельности, отменить его можно будет, лишь устранив нарушения. Часть из недостатков такие, что устранить их невозможно без реконструкции здания", — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что люди без работы остаться не должны, им нужно предоставить помещения в других ТЦ города. Он обратил особое внимание, что большинство собственников торгового центра проигнорировали встречу с руководством республики, а до этого не позаботились о том, чтобы здание содержалось в соответствии со всеми требованиями безопасности, в том числе пожарной.

"Вскоре представители городской власти соберут арендаторов, поговорят с людьми, предложат им другие площади", — подчеркнул губернатор.

Глава администрации республиканской столицы Ольга Сафронова пояснила, что уже есть предварительная договоренность о предоставлении площадей в таких ТЦ, как "Турист", "Реал", "Алтайторг", "Кристалл" и "Магнит".