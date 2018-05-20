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Агентство РИА Новости опубликовало перечень самых загадочных исчезновений в России. В список попали инциденты в Кировской, Челябинской областях, Новосибирске, а также два ЧП, произошедших в Алтайском крае.

Первое произошло в сентябре 2009 года. В городе-курорте Белокуриха бесследно исчезла 29-летняя врач-стоматолог из Новосибирска Яна Федорова. Девушка приехала во время отпуска в город, переночевала в гостинице, а на следующий день взяла рюкзак и вышла на прогулку, после чего пропала. Мобильный телефон Федоровой остался на кровати в номере отеля.

Жительницу Новосибирска искали спасатели, кинологи с собаками, к поиску был подключен вертолет МЧС. Прочесывание местности результатов не принесло. Сотрудники Следственного комитета рассматривали несколько версий, включая убийство. Была подключена даже команда местных экстрасенсов. В данный момент расследование дела приостановлено, однако оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Второй загадочный инцидент произошел в начале марта 2014 года в Новоалтайске. Десятилетняя Ксения Бокова шла домой из школы и около полудня перестала отвечать на звонки. Ее мобильный телефон нашли тем же вечером рядом с мостом. Оперативники предположили, что девочка могла утонуть, но водолазы не нашли ее следов после тщательного обследования акватории реки Малая Черемшанка. В качестве одной из основных версий следователи рассматривали убийство и похищение, однако не были найдены ни следы, ни очевидцы.

Мнения экстрасенсов, к которым обратились отчаявшиеся родители, разделились: одни заявили, что школьница жива, другие — что ее похитили и, вероятно, девочка мертва. Волонтеры и полицейские продолжают поиски Боковой до сих пор.