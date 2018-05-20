Фото: imenno.ru
Агентство РИА Новости опубликовало перечень самых загадочных исчезновений в России. В список попали инциденты в Кировской, Челябинской областях, Новосибирске, а также два ЧП, произошедших в Алтайском крае.
Первое произошло в сентябре 2009 года. В городе-курорте Белокуриха бесследно исчезла 29-летняя врач-стоматолог из Новосибирска Яна Федорова. Девушка приехала во время отпуска в город, переночевала в гостинице, а на следующий день взяла рюкзак и вышла на прогулку, после чего пропала. Мобильный телефон Федоровой остался на кровати в номере отеля.
Жительницу Новосибирска искали спасатели, кинологи с собаками, к поиску был подключен вертолет МЧС. Прочесывание местности результатов не принесло. Сотрудники Следственного комитета рассматривали несколько версий, включая убийство. Была подключена даже команда местных экстрасенсов. В данный момент расследование дела приостановлено, однако оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Второй загадочный инцидент произошел в начале марта 2014 года в Новоалтайске. Десятилетняя Ксения Бокова шла домой из школы и около полудня перестала отвечать на звонки. Ее мобильный телефон нашли тем же вечером рядом с мостом. Оперативники предположили, что девочка могла утонуть, но водолазы не нашли ее следов после тщательного обследования акватории реки Малая Черемшанка. В качестве одной из основных версий следователи рассматривали убийство и похищение, однако не были найдены ни следы, ни очевидцы.
Мнения экстрасенсов, к которым обратились отчаявшиеся родители, разделились: одни заявили, что школьница жива, другие — что ее похитили и, вероятно, девочка мертва. Волонтеры и полицейские продолжают поиски Боковой до сих пор.
Комментарии
Хотябы фото актуальное подобрали, такой формы уже лет 6 как нет. коекакеры ...
20.05.2018 15:31
Зрячий
Исчезновения были тоже уже давно, поэтому с формой, действующей в тот момент, всё нормально.
А как же загадочные исчезновения четырех абитуриенток АлтГТУ в 2000? Их так и не нашли.
20.05.2018 15:36
Гость
Останки двоих, кажется, нашли. Подозреваемый торговец обувью во время следственного эксперимента вышел в окно с высокого этажа и его уже ни о чем не спросишь...
Интересно почему же их телефоны были оставлены?