Фото: holidaydays.ru

Омские следователи проводят проверку по факту гибели семьи из четырех человек в пожаре в частном доме. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по региону.

Предварительно установлено, что пожар произошел в воскресенье, 20 мая, около 11:00. В доме проживала женщина с двумя несовершеннолетними сыновьями двух и пяти лет, а также мужчина 1983 года рождения, предположительно, сожитель матери.

В данный момент на месте работают сотрудники МЧС, после тушения огня место ЧП осмотрят следователи.

Им предстоит установить причины пожара и смерти людей. По итогам будет вынесено процессуальное решение.