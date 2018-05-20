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Около 17 миллионов рублей потребуется на благоустройство дворов многоквартирных домов в городе Заринске. Соответствующую госзакупку объявил местный комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью, передает "Алтайская правда".

Работы по благоустройству должны пройти в 11 дворах города. Срок выполнения работ — до 1 сентября текущего года.

Во дворах должны быть установлены красивые скамейки и урны, примерные варианты которых указаны в техдокументации, а также оборудование для детских площадок.

В техническом задании уточняются требования к уровню безопасности и материалов, из которых должны быть изготовлены конструкции. Например, не допускается наличие острых углов. Изделия должны быть сконструированы так, чтобы взрослые могли помочь детям.

Список оборудования для детских площадок состоит из следующих пунктов: качели, игровой комплекс с лесенкой и горкой, качалка-балансир "Бабочка", игровой комплекс "Дракончики" с лесенками, мостиком, горкой, шведской стенкой, карусель "Колесо", обычные качели, качалка-балансир "Бабочка", качалка в виде гоночного автомобиля, также качели в форме круга на стойках, баскетбольный щит и кольцо и уличный тренажер.

Начальная цена контракта составила 16,8 миллиона рублей.