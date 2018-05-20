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Заслуженный артист РФ Григорий Лепс пошутил о своём состоянии здоровья на концерте в Кремле по случаю 60-летия поэта Михаила Гуцериева. Об этом пишет Life, ссылаясь на портал URA.RU.

После того, как Лепс выступил, одна из поклонниц преподнесла ему цветы на сцене и крепко обняла.

"Осторожнее, девушка, не сломайте артиста", — сказал ведущий концерта Николай Басков, на что Лепс ответил, что "уже сломался".

Издание отмечает, что ранее певец ради выступления сбежал из больницы, в которую попал, поскользнувшись в ванной и повредив лёгкое и четыре ребра.

Напомним, ранее СМИ сообщили о госпитализации Лепса с переломами ребер. Информацию о том, что артист находится в больнице, подтвердила его пресс-секретарь, отказавшись подтверждать или опровергать информацию о травме.