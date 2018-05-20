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Пятеро человек, согласно оперативным сведениям, погибли в аварии с участием трех легковушек в Ростовской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя ГУ МЧС РФ по региону.

Агентство пишет, что три автомобиля столкнулись в воскресенье, 20 мая, около 11:00 по московскому времени на трассе Ростов — Волгодонск.

"По оперативной информации, в ДТП погибли пять человек", — цитирует агентство слова собеседника.

На месте работают спасатели и полицейские, информация об аварии уточняется.