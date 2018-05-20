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Установлена личность прихожанина, который погиб в ходе нападения на церковь в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама.
"Это Артемий, он приехал из Узбекистана, здесь жил, искал родственников. У него нет тут родных, поэтому будем заниматься его похоронами", — цитирует агентство слова архиепископа.
Он добавил, что епархия также окажет финансовую и медикаментозную помощь раненым, которые попали в больницу.
Также Варлаам рассказал, что побеседовал с патриархом Кириллом, который призвал всех православных жителей республики сохранять мир и спокойствие.
Напомним, инцидент в церкви Архангела Михаила в центре Грозного произошел в субботу, 19 мая. Четверо боевиков собирались захватить прихожан. В результате произошедшего погибли двое полицейских, которые охраняли церковь, а также прихожанин. Еще два стража порядка пострадали.
Бандитов в ходе спецоперации ликвидировали. Их личности установлены. По словам чеченского лидера Рамзана Кадырова, двое из нападавших жили в селе Гелдаган рядом с Грозным, главарь группы был "уроженцем одного из соседних регионов". Политик отметил, согласно оперативной информации, боевики получили приказ "из одной из западных стран".
Комментарии
Ооо да ладно!!! Ещё толком нечего не известно, а лягать уже кого-то надо. Ну кто надоумил чушь-то такую спороть?! "Из одной из западных стран", оборжаться можно от такой молниеносности.