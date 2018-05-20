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Роману Абрамовичу не продлили британскую визу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на издание The Bell и его источники в окружении российского бизнесмена.

По словам двоих собеседников издания, предыдущая виза у Абрамовича истекла более трех недель назад, однако новую ему не выдали.

Издание пишет, что из-за этого владелец лондонского футбольного клуба "Челси" пропустил финальный матч Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", который прошел на стадионе "Уэмбли" в британской столице. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Абрамовича, она завершила сезон с трофеем.

По данным другого источника, официального отказа в выдаче новой визы не поступало, британские власти все еще рассматривают документы бизнесмена.

Представители бизнесмена и Home Office (департамент правительства Британии, отвечающий за иммиграционный контроль) комментарии давать не стали.