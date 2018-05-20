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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в начале новой рабочей недели дожди, грозу и двухградусный мороз. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Так, ночью в регионе столбик термометра опустится до отметки +4...+9 градусов, однако при прояснении жителей восточных и предгорных районов ждут морозы до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +22...+27, а на востоке — до +17...+22.

В столице Алтайского края ночью ожидается от 4 до 6 градусов тепла, а днем — от 20 до 22 градусов выше нуля. Утром и в конце дня пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер в этот день будет дуть южный. Ночью его скорость составит от 5 до 10 м/с, при этом в регионе ожидаются усиления до 16 метров. Днем — 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в крае и до 18 — в Барнауле.