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Журналисты немецкого таблоида Bild увидели "скрытый смысл" в том, что российский лидер Владимир Путин подарил немецкому канцлеру Ангеле Меркель букет цветов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам автора статьи, встреча двух лидеров была похожа на "дипломатическую дуэль". Он отметил, что на словах это был рабочий визит, а на самом деле якобы "обмен ударами", начавшийся, согласно тексту публикации, сразу на пороге сочинской резиденции Бочаров Ручей. По мнению журналиста, подаренный Меркель букет является совсем не тем, чем кажется.

"Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление", — приводит агентство выдержку из статьи. Журналист отметил, что ведущие мировые политики должны пожимать друг другу руки, а не дарить цветы. По его мнению, цветы были нужны, чтобы напомнить канцлеру, что она женщина. По непонятным причинам журналист счел это оскорбительным.

Ранее это же СМИ опубликовало материал, в котором раскритиковало визит Меркель в Сочи, отметив, что в ходе встречи лидеров двух стран Путину удалось показать, что он является хозяином на мировой политической арене.