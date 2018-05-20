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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что Киев внимательно просмотрит международные договоры, которые были заключены в рамках СНГ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт президента Украины.

Он пообещал, что Украина выйдет из соглашений, которые хоть немного не соответствуют национальным интересам.

Также глава Украины заявил, что страна не утвердила устав СНГ и не собирается становиться полноценной участницей содружества.

Агентство пишет, что Киев недонократно заявлял, что собирается выйти из СНГ. В феврале 2014 года власти страны отказались от дальнейшего председательства в объединении.

В апреле Порошенко поручил правительству начать эту процедуру и предложил "окончательно закрыть украинское представительство" в Минске. При этом Киев собирается сохранить соглашения со странами объединения, которые считает выгодными для себя: о признании дипломов и трудоустройстве, о транзите и прочие.

Накануне глава Украины сообщил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов объединения.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что нежелание Киева сотрудничать в рамках СНГ вредит развитию экономики, социальной сферы и интересам украинцев.