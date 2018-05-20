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В Республике Алтай от присасывания клещей на сегодняшний день пострадали 1008 человек. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Уточняется, что в результате 20 человек заболели клещевым сыпным тифом, а один человек — клещевым боррелиозом.

В сообщении отмечается, что численность клещей будет высокой на протяжении всего мая и июня. Также сообщается, что против клещей обработали 314 га — это территории туристических баз, ряда кладбищ и скверов.

Специалисты ведомства напоминают пользоваться средствами от клещей, выделяя среди них лучшие — "Гардекс", "ДЭТА", "Тайга" и "Пикник", а также советуют осматривать себя и детей перед сном.