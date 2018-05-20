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Tesla занимается созданием полноприводного автомобиля Model 3 с двумя двигателями. Такое заявление сделал глава компании Илон Маск в своем Twitter-аккаунте, пишет РИА Новости.

Предприниматель утверждает, что электрокар принесет владельцу "потрясающие" ощущения. Машина сможет разгоняться до 96 километров в час за 3,5 секунды, при этом ее максимальная скорость будет равна порядка 250 километров в час. По словам Маска, заряда аккумулятора Model 3 хватит на 500 километров.

Глава Tesla завил, что стоимость нового автомобиля составит 78 тысяч долларов. Он подчеркнул, что ценник соразмеренBMW M3, однако при этом Model 3 будет "на 15% быстрее и удобнее в управлении".

"На треке ей не будет равных", — заключил предприниматель.