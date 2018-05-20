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Крымчане с помощью биометрии смогут получать услуги в Сбербанке и ВТБ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, произнесенные в кулуарах Всемирного саммита блокчейна и криптовалют WBCSummit.

"На самом деле насыщенность кредитными офисами в Крыму сопоставима с тем, что есть в других регионах, в том числе в Краснодаре, Краснодарском крае, Ростовской области. Это все говорит о том, что в принципе приход этих институтов по насыщенности ситуацию не изменит. Понятно, что конкуренция может возрасти, но это иметь будет краткосрочный эффект, потому что есть проект, связанный с использованием биометрических данных, и он эту проблему решает", — заявил депутат.

Подчеркивается, что проект будет запущен с 1 июля. В нем примут участие РНКБ и банк "Россия". Жители республики будут предоставлять биометрические данные по своему желанию и получать услуги ВТБ и Сбербанка, не покидая дом.

Предприниматели и юрлица для удаленного получения услуг смогут вместо биометрии пользоваться "цифровой подписью и всеми цифровыми технологиями для удаленной идентификации".