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В одной из торговых точек столицы Алтайского края была найдена банкнота номиналом 5 тысяч рублей, вызвавшая сомнения в подлинность. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Ранее неизвестное лицо в торговом павильоне на городском рынке сбыло поддельную купюру. Директор павильона, не выявив признаки подделки, рассчиталась банкнотой за покупку товара в одном из городских магазинов. Позднее там при пересчете денег была выявлена фальшивая купюра номиналом 5 тысяч рублей серии "БА 6976932".

Сейчас полицейские выясняют происхождение фальшивки и устанавливают факт ее сбыта. Кроме этого, стражи порядка призывают горожан и гостей Барнаула обращать внимание на вызывающие сомнения деньги.