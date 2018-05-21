Иногда год – это много: онколог о росте заболеваемости меланомой на Алтае

Меланома — самый агрессивный рак кожи. Ежегодно в мире увеличивается количество людей с таким диагнозом. В Алтайском крае каждый год отмечается прирост пациентов на 5%. И в основном меланомой болеют городские жители. Сегодня, 21 мая, в России отмечают День диагностики меланомы. О том, почему год от года все больше людей слышат этот диагноз, стоит ли запретить солярии для несовершеннолетних, каковы шансы на выздоровление, если меланому выявили на первой стадии, в прямом эфире программы "Тема дня" на радиостанции Эхо Москвы в Барнауле рассказал врач-онколог Алтайского краевого онкологического диспансера "Надежда" Виталий Тарабукин.

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- Ежегодно в России увеличивается количество людей с этим заболеванием. Такая же тенденция наблюдается по всему миру.

- Заболевают люди от 30 до 50 лет. Самый продуктивный возраст. Мы стали жить в замкнутых пространствах, меньше времени регулярно проводим на свежем воздухе. У нас теряется способность организма усваивать облучение, химические факторы, погодные условия. Мы стали больше полагаться на одежду, чем на собственную кожу. Это, как правило, приводит к развитию злокачественных опухолей кожи.



Однократное острое воздействие солнца приводит к развитию меланомы. Это когда люди вырываются из замкнутых пространств и спешат отдохнуть. Бегут на пляж, едут на море или в горы. И они получают резкое, острое воздействие солнца. Люди не ограничивают себя: загорают от рассвета и до заката, чтобы как можно больше провести времени на солнце.



- Но в оправдание этих людей можно найти аргументы. В Алтайском крае длинная зима, ранняя осень, у нас весны может не быть, как в этом году, например. А лета хочется. И понятно, что с приходом теплых дней все стараются вырваться на пляж.



- Но надо помнить, что загорать можно только в утренние либо в вечерние часы. Пик солнечной активности приходится с 11 до 16 часов. В самый солнцепек лучше быть в тени.

- А солнцезащитный крем? Он помогает?



- Да, это хорошее средство, помогает получить равномерный загар. Но если вы будете загорать в самый пик, то он ничем не поможет. Единственная защита — зонтик или одежда. Солнечные очки тоже необходимы. Опасна не только меланома кожи, есть и другой рак кожи, который тоже может развиться на этом фоне.



- Это болезнь офисных работников?



- Не только. Человечество в целом стало меньше полагаться на свою кожу, а больше на одежду, на солнцезащитные кремы, различные защитные средства. Нужна тренировка. Необходимы ежедневные прогулки на свежем воздухе. Это увеличивает шанс на то, что получится избежать чего-то серьезного.



- А солярии? Иногда посещение солярия прописывают сами врачи, например, при лечении псориаза.



- Солярии — это дополнительная нагрузка на кожу, с учетом того, что кожа сейчас мало приспособлена к нагрузкам. Скажу так: физическая зарядка — это одно, а профессиональный спорт — это другое. Это вредит здоровью. Солярий не приводит к улучшению качества жизни.

Да, при некоторых заболеваниях солярии назначаются отдельно. Но опять же — по медицинским показаниям. Как правило, солярий назначается под контролем врача. Осматривается кожа на наличие изменений. И если есть какие-то изменения, то этот участок не будет подвергаться нагрузке. Лечение будет проходить локально.



- В США, например, запрещено посещение солярия на уровне закона. Это нормально или перебор?



- Отвечу так: детям лучше проводить время на свежем воздухе, чем в солярии.



- Что касается нашего региона, много ли у нас пациентов с меланомой?



- Да, и каждый год мы фиксируем нарастание больных со злокачественной меланомой кожи. Прирост 3-5% – как среди мужчин, так и среди женщин. Как правило, женщины болеют чаще.



Дело в том, что одним из провоцирующих факторов является гормональный фон женщины, то есть наличие эстрогена в организме. Эстрогены являются провоцирующим фактором. Если женщина принимает противозачаточные средства, если женщина беременна, период лактации — это все может привести к развитию злокачественной меланомы кожи. Но, к сожалению, это заболевание не является однопричинным. Мы не можем выделить только одну причину и сказать, что если будете много загорать, то появится меланома. Также к развитию меланомы может привести травма родинки. Если вы ее поцарапали, сильно ушибли, необходимо обратиться к врачу. Или, мол, будете принимать эстрогены, разовьется меланома. Факторов много. Это может быть целый комплекс. Выделить какой-то один невозможно.





- Прирост 5% — это много.

- Да, это очень много. У нас выявляется больше опухолей в первой и второй стадии. Но не снижается количество опухолей в четвертой стадии. Если говорить о мерах, которые проводятся со стороны врачей, то это профилактические мероприятия. Формируются группы риска, то есть выявляются люди с большим количеством родинок, люди, у которых они подвергаются постоянной травматизации или однократной. Люди, у которых есть диспластический невусный синдром и их родственники.

Также в группе риска те, у кого более 50 родинок разного размера. Эти люди находятся на учете, они должны не реже двух раз в год наблюдаться у онколога, а если происходят изменения в этих пигментных пятнах, то их должны незамедлительно удалять.



- Кто должен отправить меня к онкологу осматривать родинки? Терапевт? Многие люди живут и не знают, что они в группе риска. Им даже в голову не приходит сходить на осмотр. Я, например, за 30 лет ни разу не слышала ни от одного врача, что надо показывать родинки.

- Если вы регулярно посещаете участкового врача, то об этом должен обязательно позаботиться он. Если вы посещаете его только тогда, когда заболели и нет полноценного осмотра пациента, то... Здесь сложно сказать… Как правило, люди обращаются к врачу уже тогда, когда их начинает беспокоить боль, кровотечение из опухоли. Хотелось бы изменить эту ситуацию в корне. Но мы никого не можем заставить.

- Часто обращаются пациенты уже тогда, когда помочь сложно, если вообще не в ваших силах?



- Пациенты с первой и второй стадией — это порядка 35%. Для меланомы это мало. Хотелось бы гораздо больше. Меланома из опухолей кожи — самая агрессивная. С третьей стадией приходит порядка 25-30% пациентов. Что касается четвертой стадии, а это уже запущенный вид, наличие отдаленных метастазов с поражением внутренних органов, обращается порядка 15-20%. Но эти люди уже не подлежат радикальному лечению, а только паллиативному, когда помочь уже в принципе нельзя.



В первой стадии, когда толщина опухоли не превышает 1 миллиметра, выживаемость достигает 98,6%. Для второй стадии выживаемость порядка 75%. Для третьей – около 40%. Максимум до 60%, но это при очень качественном лечении. При четвертой стадии мы говорим только об однолетнем периоде наблюдения. И год иногда — это очень оптимистично. Хотя бывает, что люди живут и два, и три года.

- Удаление родинок: куда идти? В частные клиники, косметические салоны или в муниципальные учреждения здравоохранения?

- Сегодня косметические салоны сотрудничают (как правило) с онкологами. И прежде чем вы собираетесь удалять родинку, проконсультируйтесь с онкологом или дерматологом. Сегодня методы диагностики довольно просты и не требуют больших затрат.

Если удаляют новообразование, обязательно отправляют пациента на гистологическое исследование. Это обязательно.

- Если родинка на месте, где одежда натирает, на шее, например, ее удалять?

- Обязательно обратитесь к врачу.

- А если я собираюсь удалить родинку по эстетическим соображениям?

- Почему нет? Но опять же: обязательно перед этим проконсультируйтесь с врачом.

- Меланому провоцируют внешние факторы: активное солнце, солярий, травмы. Но вы также говорили, что даже питание может спровоцировать это заболевание.

- Совершенно верно. Жирная пища может быть фактором, провоцирующим меланому кожи, а также некоторые лекарства, не только гормональные. Люди, постоянно принимающие противозачаточные препараты, также входят в группу риска.

Сам себя человек не может осмотреть. Человек не может оценить характер происходящего. Лишний вес — это накопление эстрогенов. А это один из факторов развития меланомы. Но нельзя сказать, откажитесь вот от чего-то и у вас никогда не будет меланомы кожи. К сожалению, это не так.

У людей, у которых родственники прямые болели меланомой, есть риск возникновения.

- Меланома развивается не только из родинки?

- Более 80% – это родинки. Например, у человека никогда ничего не было на участке кожи, и вдруг развивается пигментное пятно. Это сигнал для обращения к врачу. Конечно, опухоль — это не болезнь часов или дней. Она развивается гораздо дольше. И это хорошая новость. Однако чем раньше вы обратитесь к врачу, тем больше шансов на счастливый исход болезни.