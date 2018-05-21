В Барнауле вечером в воскресенье, 20 мая, около 21:00 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение об автомобиле ВАЗ и группе молодых людей, которые распивали в нем спиртные напитки, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22" со ссылкой на "Дорожный патруль".

Когда компания тронулась, за ней началась погоня. Водитель "девятки" на большой скорости уходил от автоинспекторов по улицам города, создавая аварийные ситуации.

В итоге нарушитель заехал в тупик по улице Северо-Западной. Компания пыталась скрыться. Водитель был задержан, остальные сбежали.

Было установлено, что данный водитель уже привлекался за езду в нетрезвом виде и лишен права управления транспортными средствами.