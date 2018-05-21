В Барнауле вечером в воскресенье, 20 мая, около 21:00 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение об автомобиле ВАЗ и группе молодых людей, которые распивали в нем спиртные напитки, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22" со ссылкой на "Дорожный патруль".
Когда компания тронулась, за ней началась погоня. Водитель "девятки" на большой скорости уходил от автоинспекторов по улицам города, создавая аварийные ситуации.
В итоге нарушитель заехал в тупик по улице Северо-Западной. Компания пыталась скрыться. Водитель был задержан, остальные сбежали.
Было установлено, что данный водитель уже привлекался за езду в нетрезвом виде и лишен права управления транспортными средствами.
Комментарии
Водитель был задержан, остальные сбежали
Бежать то надо было наоборот водителю, а остальные то зачем сбежали? Не хотели идти как свидетели или попадали под хулиганство?
Яица отрезать и отпустить
Сколько много генетического мусора обитает на планете Земля.
Еще один неизлечимо больной ?