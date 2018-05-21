Жителя Рубцовска задержали в Москве за кражу борсетки, в которой находились деньги и телефон, сообщает "Басманка.РФ".

21-летний житель Москвы обратился в полицию с заявлением, что на Чистопрудном бульваре он присел на берегу пруда, оставив свою сумку без присмотра.

Через некоторое время потерпевший обнаружил пропажу борсетки, в которой находились деньги и телефон на общую сумму 130 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в краже задержали 48-летнего жителя города Рубцовска Алтайского края.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.