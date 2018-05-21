В Краснодарском крае автомобиль с инкассаторами ушел под воду, сообщает LIFE.
В городе Кропоткине прошел сильный дождь, следствием которого стало затопление инкассаторской машины.
Как сообщает Life Shot, в автомобиле находились двое инкассаторов, которым запрещено выходить согласно инструкции.
Комментарии
Полностью не ушел, живы остались, но премию поди получат за трудовой подвиг.
да, дадут премию, по две тысячи триста пятьдесят рублей каждому, за героизм
21.05.2018 08:27
Nic
по моему в конце видео как раз ушел
21.05.2018 08:36
- гость -
Конец видео снят с другой стороны моста. Если приглядеться, стоит родимая. Напоминает ул. Малахова под Павловским трактом после ливня.