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Яровая ответила на статью Bild об "оскорбительном" букете для Меркель

, ИА "Амител"
Она отметила, что дарить женщинам цветы является лишь красивой традицией

Фото: novorossia.su

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что попытка немецкой газеты Bild найти скрытый смысл в букете цветов, который президент России Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель, свидетельствует об утрате чувства эстетики, сообщает РЕН ТВ.

"Подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений", — подчеркнула Яровая.

Яровая добавила, что "так можно договориться до того, что обращения "госпожа" или "фрау" являются оскорблением".

Она также отметила, что дарить женщинам цветы является лишь красивой традицией, которая не может быть расценена иначе, вне зависимости от положения женщины в обществе.

Путин и Меркель провели переговоры 18 мая в Сочи. Президент России встретил канцлера ФРГ с букетом из роз и фрезий. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.05.2018 09:24
- гость -

Она отметила, что дарить женщинам цветы является лишь красивой традицией

Традицией в России, так дарите российским женщинам цветы, а зарубежным политикам, по их традициям просто жмите руки. Зачем в очередной раз свои традиции пытаться перенести на весь мир, что бы опять написать какие они там нехорошие. Плохо это или хорошо, что женщины на западе, на работе, не приемлют цветы или прочие похлопывания по попке, это их традиции и не надо идти с ними в разрез, эдаким рыцарем на белом коне Кстати женщина у рыцарей была товаром и защищая честь женщины рыцарь защищал честь своего вещи, ну как, к примеру, вашу машину назовут ржавым корытом.

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21.05.2018 09:34
гость

Ирусик-элитный квртирусик

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