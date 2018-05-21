Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что попытка немецкой газеты Bild найти скрытый смысл в букете цветов, который президент России Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель, свидетельствует об утрате чувства эстетики, сообщает РЕН ТВ.

"Подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений", — подчеркнула Яровая.

Яровая добавила, что "так можно договориться до того, что обращения "госпожа" или "фрау" являются оскорблением".

Она также отметила, что дарить женщинам цветы является лишь красивой традицией, которая не может быть расценена иначе, вне зависимости от положения женщины в обществе.

Путин и Меркель провели переговоры 18 мая в Сочи. Президент России встретил канцлера ФРГ с букетом из роз и фрезий.