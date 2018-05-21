Берлускони назвал Крым самой красивой частью России

Экс-премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, выступая перед сторонниками, вспомнил о своей поездке в Крым, назвав регион самым красивым в России, сообщает РИА Новости. Видео речи опубликовано на YouTube.

"Я ехал на машине по Крыму вместе с Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями", — сказал Берлускони.

Он признался, что был поражен красотой парков, и спросил Путина об истории их появления. Тот, по словам Берлускони, ответил, что они были устроены 70 лет назад при Иосифе Сталине.

"Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России", — сказал Берлускони.

Сильвио Берлускони посещал Крым с частным визитом в сентябре 2015 года. Вместе с Владимиром Путиным они посетили Ялту, комбинат "Массандра" и Свято-Владимирский собор в Херсонесе.