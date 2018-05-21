Берлускони назвал Крым самой красивой частью России

Экс-премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, выступая перед сторонниками, вспомнил о своей поездке в Крым, назвав регион самым красивым в России, сообщает РИА Новости. Видео речи опубликовано на YouTube.
"Я ехал на машине по Крыму вместе с Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями", — сказал Берлускони.
Он признался, что был поражен красотой парков, и спросил Путина об истории их появления. Тот, по словам Берлускони, ответил, что они были устроены 70 лет назад при Иосифе Сталине.
"Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России", — сказал Берлускони.
Сильвио Берлускони посещал Крым с частным визитом в сентябре 2015 года. Вместе с Владимиром Путиным они посетили Ялту, комбинат "Массандра" и Свято-Владимирский собор в Херсонесе.
Комментарии
О, Берлускони не боится попасть под санкции
Берлускони это то который судим за педофилию?
Это который в марте этого года победил на выборах в Италии. Может в Европе побеждают судимые за педофилию и бородатые женщины?
А который в марте в России га выборах победил почему ещё не судим?
21.05.2018 09:22
гость
Может и так. А потом они становятся хорошими друзьями восточным правителям.
Потому что уже победил
09:17, это тот, который пошел против системы, и поэтому на него свесили всех собак.
А главу МВФ обвинили в изнасиловании горничной