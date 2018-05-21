Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН сделал прогноз, согласно которому численность населения Украины сократится к 2050 году до 36 миллионов человек, сообщает LIFE.

Отмечается, что если прогноз ООН окажется точным, то в 2050 году на Украине останется наименьшее число жителей с 1950 года — 37,3 миллиона граждан.

Также отмечается, что Украина находится в списке аутсайдеров в Европе по таким показателям, как продолжительность жизни, доля трудоспособного населения и рождаемость.

По официальным данным, в период с 1993 по 2016 год, учитывая возвращение Крыма в состав РФ, население Украины уменьшилось с 52,2 до 42,8 миллиона человек.

Ранее в ООН спрогнозировали, что численность населения России к 2050 году сократится до 132 миллионов.