Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН сделал прогноз, согласно которому численность населения Украины сократится к 2050 году до 36 миллионов человек, сообщает LIFE.
Отмечается, что если прогноз ООН окажется точным, то в 2050 году на Украине останется наименьшее число жителей с 1950 года — 37,3 миллиона граждан.
Также отмечается, что Украина находится в списке аутсайдеров в Европе по таким показателям, как продолжительность жизни, доля трудоспособного населения и рождаемость.
По официальным данным, в период с 1993 по 2016 год, учитывая возвращение Крыма в состав РФ, население Украины уменьшилось с 52,2 до 42,8 миллиона человек.
Ранее в ООН спрогнозировали, что численность населения России к 2050 году сократится до 132 миллионов.
Комментарии
Лучше б через 15 и до уровня 1650-го.
Разбредутся негодяи по Европе!
11:37,
Вы про Россию, болезный? Так и будет..((((
Чем лучше-то?
Не надейтесь пендосовские агенты, еще что нибудь присоединим и увеличим население)))
21.05.2018 11:49
- гость -
У него ума нет, у него вместо мозга хлебушек, который поклевал Соловей с Комо.