Швеция обошла Россию в рейтинге Международной федерации хоккея

Международная федерация хоккея опубликовала рейтинг сборных после прошедшего в Дании чемпионата мира по хоккею, сообщают "Вести".

В рейтинге по-прежнему лидирует команда Канады, набравшая 3990 очков.

На втором месте оказались хоккеисты Швеции, которые обошли российскую сборную. На чемпионате мира в Дании шведы сохранили свой чемпионский титул. В их копилке 3945 баллов.

Сборная России опустилась на третью строчку. В активе россиян 3930 очков.

В десятку лучших сборных также вошли команды США (3765), Финляндии (3765), Чехии (3690), Швейцарии (3590), Германии (3575), Норвегии (3270) и Словакии (3245).