Швеция обошла Россию в рейтинге Международной федерации хоккея

Международная федерация хоккея опубликовала рейтинг сборных после прошедшего в Дании чемпионата мира по хоккею, сообщают "Вести".
В рейтинге по-прежнему лидирует команда Канады, набравшая 3990 очков.
На втором месте оказались хоккеисты Швеции, которые обошли российскую сборную. На чемпионате мира в Дании шведы сохранили свой чемпионский титул. В их копилке 3945 баллов.
Сборная России опустилась на третью строчку. В активе россиян 3930 очков.
В десятку лучших сборных также вошли команды США (3765), Финляндии (3765), Чехии (3690), Швейцарии (3590), Германии (3575), Норвегии (3270) и Словакии (3245).
Комментарии
Шведам респект, собрали наиболее звездный состав за последние годы.
Особое уважение Швейцарии, прошли канадцев и финнов. Наравне бились со шведами.
Третье место еще можно терпеть, а вот то, что игры нет - вместо комбинационного хоккея, как правило - бей, беги, это трудно перенести...
Эклер,уже второй твой пост сегодня вызывает уважение!Сделал работу над ошибками???Полностью с тобой согласен- шведы были лучше всех на этом турнире,что и доказали)А наши очередной раз показали свои трясущиеся коленки в играх с топовыми командами)
Не а чо все молчат что "великие канадцы" пролетели мимо медалей.
Или "корона величия" не позволила бороться даже за бронзу??
Шведам и Швейцарии респект!!