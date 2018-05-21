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Убийство 16-летней девушки и ее 57-летнего отца произошло в Кемерово — правоохранителями задержан подозреваемый в совершении данного преступления.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, 20 мая около 10:30 из квартиры в Заводском районе Кемерово поступил сигнал о причинении ножевых ранений 16-летней девушке и 57-летнему мужчине.

Прибывшие на место врачи "скорой помощи" констатировали смерть девушки и мужчины. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве мужчина, который успел уехать в поселок городского типа Тисуль.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.